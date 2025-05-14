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Евросоюз готовит новый пакет санкций

Послы ЕС одобрили новый пакет санкций против россии — СМИ

14 мая 2025, 10:40
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Посли країн Євросоюзу сьогодні, 14 травня, схвалили новий — вже 17-й — пакет санкцій проти росії.

Про це на своїй сторінці у соціальній мережі X повідомив редактор «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

Посли ЄС щойно дали зелене світло 17-му пакету санкцій проти росії", — зазначив Йозвяк. — Паралельно вони також затвердили додаткові санкції проти росії за порушення прав людини, гібридні втручання по всьому світу та розповсюдження хімічної зброї.

Источник: Ракурс


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