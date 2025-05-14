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Послы ЕС одобрили новый пакет санкций против россии — СМИhttps://racurs.ua/n206290-posly-es-odobrili-novyy-paket-sankciy-protiv-rossii-smi.htmlРакурс
Посли країн Євросоюзу сьогодні, 14 травня, схвалили новий — вже 17-й — пакет санкцій проти росії.
Про це на своїй сторінці у соціальній мережі X повідомив редактор «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.
Посли ЄС щойно дали зелене світло 17-му пакету санкцій проти росії", — зазначив Йозвяк. — Паралельно вони також затвердили додаткові санкції проти росії за порушення прав людини, гібридні втручання по всьому світу та розповсюдження хімічної зброї.
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