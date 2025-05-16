Украина и рф могут провести новую встречу, фото: Хакан Фидан

https://racurs.ua/n206352-ukraina-i-rf-dostigli-principialnoy-dogovorennosti-o-novoy-vstreche-mid-turcii.html

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На переговорах між українською та російською делегаціями у Стамбулі сьогодні, 16 травня, було досягнуто принципової домовленості про нову зустріч.

Про це на своїй сторінці у соціальній мережі X повідомив голова МЗС Туреччини Хакан Фідан.

Він зазначив, що сторони також домовилися:

провести обмін полоненими у форматі «1000 на 1000» як захід зі зміцнення довіри;

передати іншій стороні в письмовому вигляді умови припинення вогню.