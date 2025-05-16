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Ракурс
Україна та рф можуть провести нову зустріч, фото: Хакан Фідан

Україна та рф досягли принципової домовленості про нову зустріч — МЗС Туреччини

16 тра 2025, 19:59
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На переговорах між українською та російською делегаціями у Стамбулі сьогодні, 16 травня, було досягнуто принципової домовленості про нову зустріч.

Про це на своїй сторінці у соціальній мережі X повідомив голова МЗС Туреччини Хакан Фідан.

Він зазначив, що сторони також домовилися:

  • провести обмін полоненими у форматі «1000 на 1000» як захід зі зміцнення довіри;
  • передати іншій стороні в письмовому вигляді умови припинення вогню.

Як Туреччина, ми продовжуватимемо докладати всіх зусиль, щоб зробити можливим досягнення тривалого миру між Росією і Україною, — додав турецький міністр.

Джерело: Ракурс


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