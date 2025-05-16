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Україна та рф можуть провести нову зустріч, фото: Хакан Фідан
Україна та рф досягли принципової домовленості про нову зустріч — МЗС Туреччиниhttps://racurs.ua/ua/n206352-ukrayina-ta-rf-dosyagly-pryncypovoyi-domovlenosti-pro-novu-zustrich-mzs-turechchyny.htmlРакурс
На переговорах між українською та російською делегаціями у Стамбулі сьогодні, 16 травня, було досягнуто принципової домовленості про нову зустріч.
Про це на своїй сторінці у соціальній мережі X повідомив голова МЗС Туреччини Хакан Фідан.
Він зазначив, що сторони також домовилися:
- провести обмін полоненими у форматі «1000 на 1000» як захід зі зміцнення довіри;
- передати іншій стороні в письмовому вигляді умови припинення вогню.
Як Туреччина, ми продовжуватимемо докладати всіх зусиль, щоб зробити можливим досягнення тривалого миру між Росією і Україною, — додав турецький міністр.
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