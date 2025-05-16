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Рашисти заявили про готовність продовжувати воювати, фото: «Пикабу»

Мединський заявив, що росія готова «воювати вічно» — ЗМІ

16 тра 2025, 19:27
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У Стамбулі під час переговорів сьогодні, 16 травня, очільник російської делегації Володимир Мединський заявив, що, мовляв, росія нібито «готова воювати вічно» й згадав про перемогу росії у Північній війні зі Швецією у XVIII столітті.

Про це з посиланням на джерела, інформовані з перебігом переговорів, повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі X журналіст The Economist Олівер Керролл.

Слова голови російської делегації Мединського говорять самі за себе: «Ми не хочемо війни, але ми готові воювати рік, два, три — скільки б це не зайняло. Ми воювали зі Швецією 21 рік. Скільки ви готові воювати?», — зазначив Керролл.

Також, за інформацією Керолла, Мединський під час зустрічі заявив:

Можливо, хтось із тих, хто сидить за цим столом, втратить більше своїх близьких. росія готова воювати вічно.

Джерело: Ракурс


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