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Володимир Зеленський та європейські лідери провели розмову з президентом США, фото: Володимир Зеленський

Зеленський та чотири європейські лідери обговорили із Трампом зустріч у Стамбулі

16 тра 2025, 18:29
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Володимир Зеленський, президент України, разом із чотирма європейськими лідерами обговорив з президентом США зустріч у Стамбулі.

Про це Зеленський сьогодні, 16 травня, повідомив у своєму Telegram-каналі.

Говорив із Президентом США Дональдом Трампом разом із Президентом Макроном, Федеральним канцлером Мерцом, прем'єр-міністрами Стармером і Туском. Обговорили зустріч у Стамбулі, — зазначив він.

За словами Зеленського, Україна готова до максимально швидких кроків заради реального миру і «важливо, щоб світ тримався сильних позицій».

Наша позиція: якщо росіяни відмовляються від повного й безумовного припинення вогню та вбивств, повинні бути сильні санкції. Тиск на Росію має зберігатись, доки Росія не буде готова завершувати війну. Дякую всім у світі, хто допомагає, — додав він.

Джерело: Ракурс


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