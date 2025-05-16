Зеленський та чотири європейські лідери обговорили із Трампом зустріч у Стамбулі

Володимир Зеленський та європейські лідери провели розмову з президентом США, фото: Володимир Зеленський

https://racurs.ua/ua/n206350-zelenskyy-ta-chotyry-ievropeyski-lidery-obgovoryly-iz-trampom-zustrich-u-stambuli.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, разом із чотирма європейськими лідерами обговорив з президентом США зустріч у Стамбулі.

Про це Зеленський сьогодні, 16 травня, повідомив у своєму Telegram-каналі.

Говорив із Президентом США Дональдом Трампом разом із Президентом Макроном, Федеральним канцлером Мерцом, прем'єр-міністрами Стармером і Туском. Обговорили зустріч у Стамбулі, — зазначив він.

За словами Зеленського, Україна готова до максимально швидких кроків заради реального миру і «важливо, щоб світ тримався сильних позицій».