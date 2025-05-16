Зеленский и четыре европейских лидера обсудили с Трампом встречу в Стамбуле

Зеленский и четыре европейских лидера обсудили с Трампом встречу в Стамбулеhttps://racurs.ua/n206350-zelenskiy-i-chetyre-evropeyskih-lidera-obsudili-s-trampom-vstrechu-v-stambule.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, разом із чотирма європейськими лідерами обговорив з президентом США зустріч у Стамбулі.
Про це Зеленський сьогодні, 16 травня, повідомив у своєму Telegram-каналі.
Говорив із Президентом США Дональдом Трампом разом із Президентом Макроном, Федеральним канцлером Мерцом, прем'єр-міністрами Стармером і Туском. Обговорили зустріч у Стамбулі, — зазначив він.
За словами Зеленського, Україна готова до максимально швидких кроків заради реального миру і «важливо, щоб світ тримався сильних позицій».
Наша позиція: якщо росіяни відмовляються від повного й безумовного припинення вогню та вбивств, повинні бути сильні санкції. Тиск на Росію має зберігатись, доки Росія не буде готова завершувати війну. Дякую всім у світі, хто допомагає, — додав він.