Зеленский и четыре европейских лидера обсудили с Трампом встречу в Стамбуле

Владимир Зеленский и европейские лидеры провели беседу с президентом США, фото: Владимир Зеленский

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Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, разом із чотирма європейськими лідерами обговорив з президентом США зустріч у Стамбулі.

Про це Зеленський сьогодні, 16 травня, повідомив у своєму Telegram-каналі.

Говорив із Президентом США Дональдом Трампом разом із Президентом Макроном, Федеральним канцлером Мерцом, прем'єр-міністрами Стармером і Туском. Обговорили зустріч у Стамбулі, — зазначив він.

За словами Зеленського, Україна готова до максимально швидких кроків заради реального миру і «важливо, щоб світ тримався сильних позицій».