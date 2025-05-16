Российские захватчики угрожают захватить больше территорий Украины, фото: «Украинская правда»

https://racurs.ua/n206349-rossiyskaya-delegaciya-vo-vremya-peregovorov-ugrojala-okkupaciey-harkova-i-sum-smi.html

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Під час переговорів у Стамбулі сьогодні, 16 травня, російська делегація погрожувала захопити ще дві області України.

Про це на своїй сторінці у соціальній мережі X повідомив кореспондент The Economist Олівер Керролл з посиланням на інформоване джерело.

росія заявила, що погодиться на припинення вогню — тільки якщо Україна піде з чотирьох «анексованих» областей, які вона навіть не контролює в повному обсязі, — зазначив він. — Москва також погрожувала захопити ще дві: Харківську та Сумську.

Нагадаємо, за інформацією народного депутата Олексія Гончаренка, росіяни під час переговорів у Стамбулі вимагали створення «зони безпеки» і погрожували анексією Сумської області.