Состав украинской делегации для переговоров в Стамбуле утвердил Зеленский

Состав украинской делегации для переговоров в Стамбуле утвердил Зеленскийhttps://racurs.ua/n206332-sostav-ukrainskoy-delegacii-dlya-peregovorov-v-stambule-utverdil-zelenskiy.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, затвердив склад делегації для переговорів із представниками Туреччини, США та рф, які заплановані на 15−16 травня у Стамбулі.
Відповідний указ № 306/2025 «Про делегацію України для участі в переговорному процесі щодо досягнення справедливого і сталого миру» від 15 травня 2025 року опублікований на сайті президента.
Згідно з документом, делегацію очолює міністр оборони Рустем Умєров.
Також до її складу увійшли:
- Сергій Кислиця — перший заступник міністра закордонних справ;
- Олександр Поклад — заступник голови СБУ;
- Олег Луговський — перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки;
- Олексій Шевченко — заступник начальника Генштабу ЗСУ;
- Вадим Скібіцький — заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони;
- Євген Шинкарьов — заступник начальника штабу Командування Повітряних сил ЗСУ;
- Олександр Дьяков — заступник начальника штабу Командування ВМС ЗСУ;
- Олексій Маловацький — начальник управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генштабу ЗСУ;
- Олександр Шеріхов — старший офіцер Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ;
- Георгій Кузьмичов — офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності Головнокомандувача ЗСУ Апарату Головнокомандувача ЗСУ;
- Олександр Бевз — радник керівника Офісу президента.
Зазначається, що глава делегації може вносити за погодженням з президентом зміни до її складу, а також залучати в установленому порядку для забезпечення роботи делегації працівників державних органів, підприємств, установ, організацій за погодженням з їх керівниками, наукових радників та експертів.
Також документ затверджує Директиви делегації України та визнає таким, що втратив чинність, указ президента № 211/2022 «Про делегацію України для участі у переговорах з Російською Федерацією з підготовки та узгодження проекту договору про гарантії безпеки України» від 4 квітня 2022 року.