Из уважения к Трампу и Эрдогану — Зеленский решил отправить в Стамбул делегацию во главе с Умеровым

Владимир Зеленский, скриншот видео

https://racurs.ua/n206324-iz-uvajeniya-k-trampu-i-erdoganu-zelenskiy-reshil-otpravit-v-stambul-delegaciu-vo-glave-s-umerovym.html

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Володимир Зеленський, президент України, відправляє до Стамбула делегацію на переговори із російською стороною.

Про це він заявив сьогодні, 15 травня, на прес-конференції після зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.

Зеленський зазначив, що Туреччини прибула українська делегація високого рівня, до якої входили міністр закордонних справ, керівник Офісу президента, міністр оборони, керівник Генштабу, голова СБУ і представники всіх розвідок України. Він наголосив, що Туреччина зустріла Україну делегацією на такому ж найвищому рівні.

Після того, як ми зрозуміли рівень російської делегації, ми бачимо, що вони, на жаль, дуже несерйозно ставляться до реальних перемовин. Поки що ми не бачимо серед присутніх тих, хто дійсно ухвалює рішення, — зазначив він.

Зеленський нагадав, що проведення сьогодні прямих перемовин у Стамбулі було пропозицією саме росіян. Крім того, президент США Дональд Трамп особисто підтримав ініціативу, щоб зустрілися лідери держав.

Але, тим не менш, не зважаючи на достатньо низький рівень представлення російської делегації, але з поваги до президента Трампа, з поваги до високого рівня делегації Туреччини і до президента Ердогана, все ж таки бажаючи продемонструвати спробувати досягти хоча б перших кроків щодо деескалації, щодо закінчення війни, а саме припинення вогню, я вирішив відправити зараз в Стамбул нашу делегацію, але не всіх, — зазначив Зеленський.

Делегація буде очолена міністром оборони України, разом з ним будуть професійні люди, військові, розвідники, — додав він.

Зеленський зауважив, що міністр оборони України Рустем Умєров вільно володіє турецькою, англійською, російською та українською мовами.