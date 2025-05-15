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Ничего не произойдет, пока я не встречусь с путиным — Трамп о мирном соглашенииhttps://racurs.ua/n206321-nichego-ne-proizoydet-poka-ya-ne-vstrechus-s-putinym-tramp-o-mirnom-soglashenii.htmlРакурс
Президент США Дональд Трамп заявив, що між росією і Україною нічого не відбудеться в плані мирної угоди, поки він особисто не зустрінеться з президентом росії володимиром путіним.
Ця заява Трампа пролунала під час польоту на літаку Air Force One в рамках чотириденного турне по Близькому Сходу, повідомляє SkyNews.
Нічого не станеться, поки ми з Путіним не зустрінемося, — наголосив Трамп.
Проведення мирних переговорів між росією і Україною заплановане на сьогодні, 15 травня, у Стамбулі. Втім, президент України Володимир Зеленський назвав низький рівень російської делегації, відправленої путіним до турецького міста, «бутафорським».
Джерело: SkyNews
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