Дональд Трамп: GoodFon

https://racurs.ua/ua/n206321-nichogo-ne-stanetsya-poky-ya-ne-zustrinusya-z-putinym-tramp-pro-myrnu-ugodu.html

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Президент США Дональд Трамп заявив, що між росією і Україною нічого не відбудеться в плані мирної угоди, поки він особисто не зустрінеться з президентом росії володимиром путіним.

Ця заява Трампа пролунала під час польоту на літаку Air Force One в рамках чотириденного турне по Близькому Сходу, повідомляє SkyNews.

Нічого не станеться, поки ми з Путіним не зустрінемося, — наголосив Трамп.

Проведення мирних переговорів між росією і Україною заплановане на сьогодні, 15 травня, у Стамбулі. Втім, президент України Володимир Зеленський назвав низький рівень російської делегації, відправленої путіним до турецького міста, «бутафорським».

Джерело: SkyNews