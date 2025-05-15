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Дональд Трамп: GoodFon

Нічого не станеться, поки я не зустрінуся з путіним — Трамп про мирну угоду

15 тра 2025, 15:53
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Президент США Дональд Трамп заявив, що між росією і Україною нічого не відбудеться в плані мирної угоди, поки він особисто не зустрінеться з президентом росії володимиром путіним.

Ця заява Трампа пролунала під час польоту на літаку Air Force One в рамках чотириденного турне по Близькому Сходу, повідомляє SkyNews.

Нічого не станеться, поки ми з Путіним не зустрінемося, — наголосив Трамп.

Проведення мирних переговорів між росією і Україною заплановане на сьогодні, 15 травня, у Стамбулі. Втім, президент України Володимир Зеленський назвав низький рівень російської делегації, відправленої путіним до турецького міста, «бутафорським».

Джерело: SkyNews


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