У Туреччину на переговори прилетіли глави СБУ, Міноборони та Генштабу

В складі української делегації на переговорах в Туреччині глави СБУ, Міноборони та Генштабу

https://racurs.ua/ua/n206319-u-turechchynu-na-peregovory-pryletily-glavy-sbu-minoborony-ta-genshtabu.html

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В складі української делегації, яка прибула на переговори в Туреччину: глава СБУ Василь Малюк, глава Міноборони Рустем Умєров, начальник Генштабу Андрій Гнатов.

Тим часом час проведення переговорів між Росією та Україною в Стамбулі ще не визначено, повідомило Reuters джерело в МЗС Туреччини.

Наразі в місті перебуває технічна делегація з росії, а також деякі представники США.

Час зустрічі ще не визначено. У цьому контексті мова про перенесення не йде, — зазначило джерело.

Раніше рівень російської делегації оцінив президент Зеленський після прибуття до Анкари. На його думку, більше схожий на «бутафорський». Він наголосив, що з подальшими кроками переговорів українська делегація визначиться після зустрічі з Ердоганом.

Україна «в контакті» з американською делегацією щодо переговорів з росією, сказав також Зеленський