У Туреччину на переговори прилетіли глави СБУ, Міноборони та Генштабу

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В складі української делегації на переговорах в Туреччині глави СБУ, Міноборони та Генштабу
У Туреччину на переговори прилетіли глави СБУ, Міноборони та Генштабуhttps://racurs.ua/ua/n206319-u-turechchynu-na-peregovory-pryletily-glavy-sbu-minoborony-ta-genshtabu.htmlРакурс
В складі української делегації, яка прибула на переговори в Туреччину: глава СБУ Василь Малюк, глава Міноборони Рустем Умєров, начальник Генштабу Андрій Гнатов.
Тим часом час проведення переговорів між Росією та Україною в Стамбулі ще не визначено, повідомило Reuters джерело в МЗС Туреччини.
Наразі в місті перебуває технічна делегація з росії, а також деякі представники США.
Час зустрічі ще не визначено. У цьому контексті мова про перенесення не йде, — зазначило джерело.
Раніше рівень російської делегації оцінив президент Зеленський після прибуття до Анкари. На його думку, більше схожий на «бутафорський». Він наголосив, що з подальшими кроками переговорів українська делегація визначиться після зустрічі з Ердоганом.
Україна «в контакті» з американською делегацією щодо переговорів з росією, сказав також Зеленський
Президент заявив, що керівництво України перебуває в постійному контакті з американською делегацією, яка також має долучитись до українсько-російських переговорів в Стамбулі.
Раніше повідомляли, що до складу делегації США, яка також може доручити до переговорів, можуть увійти державний секретар Марко Рубіо, спецспредставник з питань України генерал Кіт Келлоґ та спецспедставник з питань Росії Стів Віткофф.
Делегація США ніби може долучитись до переговорів у п’ятницю, 16 травня.