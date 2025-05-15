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Ракурс
В складі української делегації на переговорах в Туреччині глави СБУ, Міноборони та Генштабу

У Туреччину на переговори прилетіли глави СБУ, Міноборони та Генштабу

15 тра 2025, 13:42
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В складі української делегації, яка прибула на переговори в Туреччину: глава СБУ Василь Малюк, глава Міноборони Рустем Умєров, начальник Генштабу Андрій Гнатов.

Тим часом час проведення переговорів між Росією та Україною в Стамбулі ще не визначено, повідомило Reuters джерело в МЗС Туреччини.

Наразі в місті перебуває технічна делегація з росії, а також деякі представники США.

Час зустрічі ще не визначено. У цьому контексті мова про перенесення не йде, — зазначило джерело.

Раніше рівень російської делегації оцінив президент Зеленський після прибуття до Анкари. На його думку, більше схожий на «бутафорський». Він наголосив, що з подальшими кроками переговорів українська делегація визначиться після зустрічі з Ердоганом.

Україна «в контакті» з американською делегацією щодо переговорів з росією, сказав також Зеленський

Президент заявив, що керівництво України перебуває в постійному контакті з американською делегацією, яка також має долучитись до українсько-російських переговорів в Стамбулі.

Раніше повідомляли, що до складу делегації США, яка також може доручити до переговорів, можуть увійти державний секретар Марко Рубіо, спецспредставник з питань України генерал Кіт Келлоґ та спецспедставник з питань Росії Стів Віткофф.

Делегація США ніби може долучитись до переговорів у п’ятницю, 16 травня.

Джерело: Ракурс


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