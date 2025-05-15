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Ракурс
Володимир Зеленський, фото: сайт президента

Склад української делегації для переговорів у Стамбулі затвердив Зеленський

15 тра 2025, 22:19
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Володимир Зеленський, президент України, затвердив склад делегації для переговорів із представниками Туреччини, США та рф, які заплановані на 15−16 травня у Стамбулі.

Відповідний указ № 306/2025 «Про делегацію України для участі в переговорному процесі щодо досягнення справедливого і сталого миру» від 15 травня 2025 року опублікований на сайті президента.

Згідно з документом, делегацію очолює міністр оборони Рустем Умєров.

Також до її складу увійшли:

  • Сергій Кислиця — перший заступник міністра закордонних справ;
  • Олександр Поклад — заступник голови СБУ;
  • Олег Луговський — перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки;
  • Олексій Шевченко — заступник начальника Генштабу ЗСУ;
  • Вадим Скібіцький — заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони;
  • Євген Шинкарьов — заступник начальника штабу Командування Повітряних сил ЗСУ;
  • Олександр Дьяков — заступник начальника штабу Командування ВМС ЗСУ;
  • Олексій Маловацький — начальник управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генштабу ЗСУ;
  • Олександр Шеріхов — старший офіцер Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ;
  • Георгій Кузьмичов — офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності Головнокомандувача ЗСУ Апарату Головнокомандувача ЗСУ;
  • Олександр Бевз — радник керівника Офісу президента.

Зазначається, що глава делегації може вносити за погодженням з президентом зміни до її складу, а також залучати в установленому порядку для забезпечення роботи делегації працівників державних органів, підприємств, установ, організацій за погодженням з їх керівниками, наукових радників та експертів.

Також документ затверджує Директиви делегації України та визнає таким, що втратив чинність, указ президента № 211/2022 «Про делегацію України для участі у переговорах з Російською Федерацією з підготовки та узгодження проекту договору про гарантії безпеки України» від 4 квітня 2022 року.

Джерело: Ракурс


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