Склад української делегації для переговорів у Стамбулі затвердив Зеленський

Володимир Зеленський, фото: сайт президента

https://racurs.ua/ua/n206332-sklad-ukrayinskoyi-delegaciyi-dlya-peregovoriv-u-stambuli-zatverdyv-zelenskyy.html

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Володимир Зеленський, президент України, затвердив склад делегації для переговорів із представниками Туреччини, США та рф, які заплановані на 15−16 травня у Стамбулі.

Відповідний указ № 306/2025 «Про делегацію України для участі в переговорному процесі щодо досягнення справедливого і сталого миру» від 15 травня 2025 року опублікований на сайті президента.

Згідно з документом, делегацію очолює міністр оборони Рустем Умєров.

Також до її складу увійшли:

Сергій Кислиця — перший заступник міністра закордонних справ;

Олександр Поклад — заступник голови СБУ;

Олег Луговський — перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки;

Олексій Шевченко — заступник начальника Генштабу ЗСУ;

Вадим Скібіцький — заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони;

Євген Шинкарьов — заступник начальника штабу Командування Повітряних сил ЗСУ;

Олександр Дьяков — заступник начальника штабу Командування ВМС ЗСУ;

Олексій Маловацький — начальник управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генштабу ЗСУ;

Олександр Шеріхов — старший офіцер Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ;

Георгій Кузьмичов — офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності Головнокомандувача ЗСУ Апарату Головнокомандувача ЗСУ;

Олександр Бевз — радник керівника Офісу президента.

Зазначається, що глава делегації може вносити за погодженням з президентом зміни до її складу, а також залучати в установленому порядку для забезпечення роботи делегації працівників державних органів, підприємств, установ, організацій за погодженням з їх керівниками, наукових радників та експертів.

Також документ затверджує Директиви делегації України та визнає таким, що втратив чинність, указ президента № 211/2022 «Про делегацію України для участі у переговорах з Російською Федерацією з підготовки та узгодження проекту договору про гарантії безпеки України» від 4 квітня 2022 року.