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Ракурс
Російські загарбники погрожують захопити більше територій України

Російська делегація під час переговорів погрожувала окупацією Харкова та Сум — ЗМІ

16 тра 2025, 18:00
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Під час переговорів у Стамбулі сьогодні, 16 травня, російська делегація погрожувала захопити ще дві області України.

Про це на своїй сторінці у соціальній мережі X повідомив кореспондент The Economist Олівер Керролл з посиланням на інформоване джерело.

росія заявила, що погодиться на припинення вогню — тільки якщо Україна піде з чотирьох «анексованих» областей, які вона навіть не контролює в повному обсязі, — зазначив він. —  Москва також погрожувала захопити ще дві: Харківську та Сумську.

Нагадаємо, за інформацією народного депутата Олексія Гончаренка, росіяни під час переговорів у Стамбулі вимагали створення «зони безпеки» і погрожували анексією Сумської області.

Джерело: Ракурс


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