Боно из U2 пригласил Шона Пена и украинских военных на красную дорожку в Каннах

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Ракурс

На Каннському кінофестивалі фронтмен гурту U2 Боно закликав Захід підтримати Україну, заявивши, що та оберігає Європу від фашизму.

На прем'єрі документального фільму, заснованого на його автобіографії, пізно ввечері у п’ятницю, 16 травня, він заявив, що світу знову загрожує фашизм, як це було на момент заснування фестивалю в 1939 році.

Муссоліні, маленький чоловічок з вусами і його приятель Геббельс захопили Венеційський кінофестиваль, тому цей фестиваль був створений для боротьби з фашизмом, — сказав ірландський співак, цитує AFP.

Йдеться про те, що Каннський кінофестиваль став альтернативою Венеційському, який до 1938 року став не міжнародним кінофестивалем, а частиною нацистської і фашистської пропаганди, оскільки фільми-конкурсанти, як і переможці, обирались за ідеологічним принципом.

Дебют Канського кінофестивалю був 1 вересня 1939 року. Однак показати на ньому змогли лише одну стрічку, далі продовжити не змогли, бо німці окупували Польщу й розпочалася Друга Світова війна. Пройшло півтора року після її закінчення, і восени 1946 року Каннський кінофестиваль дебютував знову.

Боно додав, що актор і режисер Шон Пенн, який активно підтримує Україну, привіз на фестиваль «друзів з окопів, з лінії фронту в Україні».

Я просто хочу подякувати вам, тому що ви зберігаєте нам свободу. Слава Україні! — сказав Боно.

Він з’явився на червоній доріжці перед прем'єрою разом з учасниками гурту U2 та українськими військовими.

Чорно-білий документальний фільм «Боно: Історії капітуляції» є адаптацією моновистави, створеної за мотивами книги Боно 2022 року «Капітуляція: 40 пісень, одна історія». Фільм зняв режисер Ендрю Домінік, він буде доступний на Apple TV+ з 30 травня.