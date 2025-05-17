Разжигание национальной розни - блогерка Алхим получила подозрение

https://racurs.ua/n206370-razjiganie-nacionalnoy-rozni-blogerka-alhim-poluchila-podozrenie.html

Ракурс

Щодо блогерки Анни Алхім триває розслідування за трьома статтями Кримінального кодексу. Серед них — державна зрада.

Про це у коментарі hromadske повідомили у Нацполіції.

Ввечері 16 травня у Telegram-каналі Анни Алхім з’явився допис із натяком на можливий обшук.

Про те, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження на скандальну блогерку Анну Алхім за розпалювання національної ворожнечі, раніше повідомила нардепка Наталія Піпа.

Вона була серед активістів, які звернулися до СБУ та Нацполіції з проханням перевірити, чи не працює блогерка на росію — після цього заявники почали масово отримувати погрози.

Алхім, відома своїм романом із одруженим бізнесменом Костянтином Валеуліним, втрапила у черговий скандал.

Спочатку Анну розкритикували через зневагу до української мови, але згодом конфлікт набув нечуваних масштабів.

Відомий ветеран Олександр Терен, депутатка Наталія Піпа і блогерка Олена Мандзюк звернулися до Служби безпеки України з проханням перевірити, чи працює Алхім на Росію. Тепер вони масово отримують погрози.

За Анною Алхім впродовж довгого часу спостерігалось просування російського контенту, в інтерв’ю вона неодноразово висловлювала своє захоплення путіним.

Після звернень критики та заявники почали отримувати погрози. Бренди відмовляються від співпраці з Алхім, а інші блогери засуджують її поведінку.