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СБУ начала подготовку к обмену «1000 на 1000». Фото: СБ Украины
СБУ начала подготовку к обмену «1000 на 1000»https://racurs.ua/n206376-sbu-nachala-podgotovku-k-obmenu-1000-na-1000.htmlРакурс
Розпочато підготовку до обміну полоненими з рф у форматі «1 000 на 1 000».
Об'єднаний центр з координації пошуку та звільнення полонених при Службі безпеки України вже розпочав підготовчі заходи до обміну. Спецслужба формує перелік російських військових, що утримуються в українському полоні і можуть бути передані країні-агресору. Про це 17 травня повідомив прес-центр СБУ.
Також СБ України разом з Міністерством охорони здоров’я та усіма відповідними структурами проводить підготовку до прийому українських військовим, які зараз утримуються в полоні.
Серед іншого, готується:
- відповідна інфраструктура,
- локації,
- медичний персонал, необхідні для прийому, супроводження та реабілітації наших військових.
Нагадаємо, напередодні під час перемовин України та росії у Стамбулі делегації домовилися про обмін військовополоненими у форматі «тисяча на тисячу». Заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що Київ вже розпочинає опрацьовувати списки людей, яких планують повернути в рамках обміну з росією у форматі 1000 на 1000 людей.
Керівник української воєнної розвідки Кирило Буданов припустив, що масштабний обмін полоненими у форматі 1000 на 1000 людей між Україною та рф може відбутися вже наступного тижня.