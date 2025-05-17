СБУ начала подготовку к обмену «1000 на 1000». Фото: СБ Украины

https://racurs.ua/n206376-sbu-nachala-podgotovku-k-obmenu-1000-na-1000.html

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Розпочато підготовку до обміну полоненими з рф у форматі «1 000 на 1 000».

Об'єднаний центр з координації пошуку та звільнення полонених при Службі безпеки України вже розпочав підготовчі заходи до обміну. Спецслужба формує перелік російських військових, що утримуються в українському полоні і можуть бути передані країні-агресору. Про це 17 травня повідомив прес-центр СБУ.

Також СБ України разом з Міністерством охорони здоров’я та усіма відповідними структурами проводить підготовку до прийому українських військовим, які зараз утримуються в полоні.

Серед іншого, готується:

відповідна інфраструктура,

локації,

медичний персонал, необхідні для прийому, супроводження та реабілітації наших військових.

Нагадаємо, напередодні під час перемовин України та росії у Стамбулі делегації домовилися про обмін військовополоненими у форматі «тисяча на тисячу». Заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що Київ вже розпочинає опрацьовувати списки людей, яких планують повернути в рамках обміну з росією у форматі 1000 на 1000 людей.

Керівник української воєнної розвідки Кирило Буданов припустив, що масштабний обмін полоненими у форматі 1000 на 1000 людей між Україною та рф може відбутися вже наступного тижня.