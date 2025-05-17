Трамп анонсировал звонки Зеленскому и путину. Фото:

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Президент США Дональд Трамп анонсував телефонні переговори з президентом України Володимиром Зеленським, главою рф володимиром путіним і членами НАТО.

У понеділок, 19 травня, американський лідер спершу зателефонує російському диктатору. Розмова з путіним запланована на 10.00. Говоритимуть про зупинення «кривавої бійні» та торгівлю з російською федерацією. Про це Трамп 17 травня написав у соцмережі Truth Social.

Після цього глава Білого дому планує провести перемовини з президентом України Володимиром Зеленський, а далі зателефонує членам НАТО.

Трамп висловив сподівання, що понеділок буде продуктивним, відбудеться припинення вогню. Також він вірить, що війна, яку він назвав «дуже жорстокою та такою, що ніколи не повинна була статися», завершиться.

Нагадаємо, 16 травня у Стамбулі відбулися переговори делегацій України та росії. Сторони домовилися провести обмін полоненими «тисяча на тисячу», обмінятися пропозиціями щодо припинення вогню в письмовому вигляді та «принципово» зустрітися знову.