Италия планирует передать Украине 400 бронетранспортеров M113. Фото:

https://racurs.ua/n206377-italiya-planiruet-peredachu-ukraine-400-bronetransporterov-m113-smi.html

Ракурс

Італія готує Україні новий пакет військової допомоги.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто представив Комітету з питань громадської безпеки 11-й пакет військової допомоги, який Рим планує передати Києву. До нього мають увійти 400 броньованих гусеничних машин типу M113 та система супутникового спостереження, що необхідна для планування розвідувальний операцій. Про це повідомило видання il Giornale.

Зазначається, що ці БТП італійська армія використовувала ще з 1970-х років, але ці машини досі перебувають на озброєнні низки країн. З початку повномасштабної війни українські Сили оборони отримали сотні таких бронемашин та більш сучасних модифікацій M113.

Українські військові, як пише il Giornale, кажуть, що ці гусеничні бронетранспортери зарекомендували себе як «надійні ресурси» для армії. Легка броня, компактність, маневреність та протидронові сітки дозволяють M113 ефективно транспортувати війська на визначені ділянки та евакуювати поранених із поля бою.

Нагадаємо, тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Петро Лукасевич заявив, що польський уряд планує передати Україні впродовж найближчих місяців вже 47-й пакет військової допомоги на 200 млн євро.

Джерело: il Giornale