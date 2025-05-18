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Украина заняла девятую строчку на «Евровидении-2025», фото: «Суспільне Євробачення»

На «Евровидении-2025» Украина заняла девятое место, победила Австрия

18 мая 2025, 08:23
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На пісенному конкурсі «Євробачення-2025», який відбувся вчора, 17 травня, у швейцарському Базелі, переміг представник Австрії JJ з піснею Wasted Love. Він отримав загалом 436 балів.

Друге місце — в Ізраїля з результатом 357 балів, третє - у Естонії (356), повідомляє «Суспільне Євробачення».

Український гурт Ziferblat, який виступив з піснею «Bird of Pray» під номером 7, посів дев’яту сходинку, отримавши 218 балів. Після виступу соліст гурту Даниїл Лещинський зі сцени Євробачення звернувся:

Європо, дякую дуже за вашу підтримку! Слава Україні!

Постановниця номера українського гурту була Марія Коростельова, костюми створив всесвітньо відомий дизайнер Іван Фролов.

Загалом у фіналі цьогорічного «Євробачення» виступили представники 26 країн:

  • з двох півфіналів до фіналу потрапили 20 учасників;
  • решта країн пройшли у фінал автоматично — цьогоріч це Швейцарія, як країна-організатор, а також Велика Британія, Німеччина, Іспанія, Італія та Франція як країни «великої пʼятірки» (найбільші фінансові донори Європейської мовної спілки).

Речницею України була Jerry Heil — вона у прямому ефірі фіналу з укриття в Києві оголосила 12 балів Національного журі України для дуету Abor & Tynna, котрий представляв Німеччину із піснею Baller.

Фото: «Суспільне Євробачення»

А ось Україна цьогоріч не отримала 12 балів від жодної країни.

Фінальні результати «Євробачення-2025», фото: «Суспільне Євробачення»

Джерело: «Суспільне Євробачення»


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