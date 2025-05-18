Начало понтификата Льва XIV – транслируем интронизацию нового Папы Римского

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Світ знову дивиться на Рим. Уранці 18 травня у Ватикані розпочалася церемонія інавгурації нового Папи Римського.

Перед Святою Месою з нагоди початку понтифікату Папа Лев XIV привітався з паломниками, обʼїхавши не лише площу Святого Петра, але й проїхавшись вулицею Віа делла Кончіліаціоне

Через півтора тижні після свого обрання Папа Лев XIV, новий глава католицької церкви, буде офіційно інавгурований під час урочистої меси (з 10 години ранку за центральноєвропейським часом). 267-м Папою було обрано уродженця Чикаго, августинця Роберта Френсіса Прево.

Це означає, що новий Папа вступає на престол. Він отримає відзнаки папської влади: кільце рибалки та паліум — біла стрічка у вигляді стели з шістьма вишитими на ній чорними хрестами.

Володимир Зеленський 18 травня відвідаєінавгураційну месу Папи Римського Льва XIV. Наразі президент України перебуває в Римі та мав зустріч з прем'єр-міністром Канади Марком Карні.

Серед інших лідерів, яких очікують на месі, — очільники Ізраїлю, Перу та Нігерії, Італії, Канади, Австралії, Німеччини та Європейської комісії.