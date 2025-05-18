Российский дрон сбросил взрывчатку на гражданский автомобиль в Херсоне — двое пострадавших

Ракурсhttps://racurs.ua/
Россияне снова атаковали дронами гражданских в Херсоне, фото: «Движение Честно»
Российский дрон сбросил взрывчатку на гражданский автомобиль в Херсоне — двое пострадавшихhttps://racurs.ua/n206386-rossiyskiy-dron-sbrosil-vzryvchatku-na-grajdanskiy-avtomobil-v-hersone-dvoe-postradavshih.htmlРакурс
Російські військові сьогодні, 18 травня, близько 9.00 скинули вибухівку з дрона на цивільний автомобіль у Дніпровському районі Херсона.
Про це повідомляють прес-служби Херсонської ОВА та Херсонської МВА.
Внаслідок атаки постраждали двоє чоловіків, віком 64 та 51 років. В обох контузія, вибухова та черепно-мозкова травми, уламкові поранення. Наразі вони ушпиталені.
Також до лікарні шпиталізували жительку Новоолександрівки, яка вчора, 17 травня, ввечері постраждала через детонацію вибухівки.
Жінка 1967 року народження поблизу свого будинку спіткнулась об невідомий предмет, який здетонував. Внаслідок вибуху вона отримала важку травму руки, — розповіли в ОВА. — Наразі медики надають потерпілій всю необхідну допомогу.
Читайте также
Игра в наперстки в ВАКС: Как инкриминировать деяние, признанное не содержащим состава преступления
Понимать и умнеть: к новым американским подходам без эмоций
Судьи вне закона
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...