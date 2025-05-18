Российский дрон сбросил взрывчатку на гражданский автомобиль в Херсоне — двое пострадавших

Россияне снова атаковали дронами гражданских в Херсоне, фото: «Движение Честно»

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Ракурс

Російські військові сьогодні, 18 травня, близько 9.00 скинули вибухівку з дрона на цивільний автомобіль у Дніпровському районі Херсона.

Про це повідомляють прес-служби Херсонської ОВА та Херсонської МВА.

Внаслідок атаки постраждали двоє чоловіків, віком 64 та 51 років. В обох контузія, вибухова та черепно-мозкова травми, уламкові поранення. Наразі вони ушпиталені.

Також до лікарні шпиталізували жительку Новоолександрівки, яка вчора, 17 травня, ввечері постраждала через детонацію вибухівки.