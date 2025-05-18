Російський дрон скинув вибухівку на цивільний автомобіль у Херсоні — двоє постраждалих

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Росіяни знову атакували дронами цивільних у Херсоні, фото: «Рух Чесно»
Російський дрон скинув вибухівку на цивільний автомобіль у Херсоні — двоє постраждалихhttps://racurs.ua/ua/n206386-rosiyskyy-dron-skynuv-vybuhivku-na-cyvilnyy-avtomobil-u-hersoni-dvoie-postrajdalyh.htmlРакурс
Російські військові сьогодні, 18 травня, близько 9.00 скинули вибухівку з дрона на цивільний автомобіль у Дніпровському районі Херсона.
Про це повідомляють прес-служби Херсонської ОВА та Херсонської МВА.
Внаслідок атаки постраждали двоє чоловіків, віком 64 та 51 років. В обох контузія, вибухова та черепно-мозкова травми, уламкові поранення. Наразі вони ушпиталені.
Також до лікарні шпиталізували жительку Новоолександрівки, яка вчора, 17 травня, ввечері постраждала через детонацію вибухівки.
Жінка 1967 року народження поблизу свого будинку спіткнулась об невідомий предмет, який здетонував. Внаслідок вибуху вона отримала важку травму руки, — розповіли в ОВА. — Наразі медики надають потерпілій всю необхідну допомогу.
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