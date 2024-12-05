Російські дрони полюють на жителів Херсона, фото: «Укрінформ»

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росія використовує мирне населення українських міст для покращення навичок своїх операторів дронів-камікадзе.

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Західні медіа вважають, що окупанти таким чином «експериментують» з цивільними, пише «Українська правда» з посиланням на статтю у Financial Times.

З середини літа мирне населення Херсона стало об'єктом експерименту, що не має прецеденту в сучасній європейській війні: скоординованої російської кампанії зі знищення міста шляхом переслідування його мешканців ударними безпілотними літальними апаратами, — наголошує Financial Times.

Зазначається, що дрони дрони, іноді цілим роєм, зависають над будинками, проникають в будівлі і переслідують людей на їхніх автомобілях, велосипедах або просто пішоходів. Їхніми цілями є цивільні.

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін вважає, що росіяни «полюють» на цивільних:

Уявіть, що це робить з людиною, який психологічний вплив.

За даними Прокудіна, обласної прокуратури і поліції, з середини липня Херсон і сусідні села вздовж західного берега Дніпра зазнали понад 9,5 тис. атак з використанням невеликих безпілотників, в результаті яких загинули щонайменше 37 осіб і сотні отримали поранення.

За словами Прокудіна, рф за річкою Дніпро розмістила одні з «найкращих підрозділів безпілотників» — з протилежного від центру міста берега росіяни запускають найсучасніші моделі безпілотників, вдосконалюють бойові прийоми і готують нових операторів для свого вторгнення.

Зазначається, що проект CIR у новому звіті проаналізував і перевірив 90 з численних відеозаписів атак безпілотників на цивільне населення, розміщених на російських військових і про-військових Telegram-каналах. Виявилося, що «переважна більшість» атак була спрямована або проти рухомих, або проти нерухомих транспортних засобів.

За словами Прокудіна та інших посадовців, українська сторона підозрює, що Херсон використовувався для «стрільби по мішенях».

Пристрої, що використовувалися, зокрема FPV-дрони, китайські безпілотники Mavic, а іноді і великі «Ланцети», націлені на вразливі, повсякденні місця:

переповнені ринки;

заправні станції;

кафе;

поштові відділення і центри гуманітарної допомоги.

Зазначається, що з моменту повномасштабного російського вторгнення населення Херсонської області скоротилося з 1 млн до 158 тис. У Херсоні проживало 250 тис. жителів, а тепер — лише 60 тис.

Джерело: «Українська правда»