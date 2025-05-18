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Рашисти атакували Київщину в ніч на 18 травня, фото: ДСНС
Наслідки атаки російських безпілотників на Київщину показала ДСНС (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n206385-naslidky-ataky-rosiyskyh-bezpilotnykiv-na-kyyivschynu-pokazala-dsns-foto-video.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 18 травня, здійснили чергову масовану атаку безпілотниками на Київщину.
В результаті одна людина загинула, ще трьох поранено. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Зазначається, що внаслідок атаки в Обухівському районі:
- зруйновано житловий будинок;
- загинула жінка 1997 року народження;
- поранені троє людей (1966 і 1964 років народження та дитина 2019 року народження);
- пошкоджено багатоповерхівку;
- горіли гаражі.
У Фастівському районі:
- зруйновано склад (500 кв. м) та господарчу будівлю;
- виникла пожежа у медцентрі (5000 кв. м).
На місцях працюють 55 рятувальників та 17 од. техніки ДСНС. Інформація щодо загиблих та потерпілих уточнюється, — додали у відомстві.
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