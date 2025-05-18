Рашисти атакували Київщину в ніч на 18 травня, фото: ДСНС

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 18 травня, здійснили чергову масовану атаку безпілотниками на Київщину.

В результаті одна людина загинула, ще трьох поранено. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що внаслідок атаки в Обухівському районі:

зруйновано житловий будинок;

загинула жінка 1997 року народження;

поранені троє людей (1966 і 1964 років народження та дитина 2019 року народження);

пошкоджено багатоповерхівку;

горіли гаражі.

У Фастівському районі:

зруйновано склад (500 кв. м) та господарчу будівлю;

виникла пожежа у медцентрі (5000 кв. м).