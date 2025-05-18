273 безпілотники атакували Україну в ніч на 18 травня (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n206384-273-bezpilotnyky-atakuvaly-ukrayinu-v-nich-na-18-travnya-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 18 травня (із 16.00 17 травня) атакували Україну загалом 273 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.
Запуски безпілотників здійснювалися з напрямків російська Брянська, Курська, Орла, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли у Повітряних силах.
Станом на 08.00:
- підтверджено збиття 88 ударних БПЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та в центрі країни;
- 128 безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків);
- один ворожий БПЛА ще перебував у повітрі.
Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Дніпропетровщина та Донеччина.
Зокрема, у Києві було зафіксовано падіння уламків збитого ворожого безпілотника в Голосіївському районі, повідомляє прес-служба КМВА.
Зазначається, що внаслідок падіння уламків пошкоджено дах нежитлової будівлі.
Також виявлено пошкодження скління вікон квартири житлового будинку в Соломʼянському районі. В обох випадках обійшлося без без пожеж та потерпілих.