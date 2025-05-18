Россияне совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы

https://racurs.ua/n206384-273-bespilotnika-atakovali-ukrainu-v-noch-na-18-maya-infografika.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 18 травня (із 16.00 17 травня) атакували Україну загалом 273 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Запуски безпілотників здійснювалися з напрямків російська Брянська, Курська, Орла, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли у Повітряних силах.

Станом на 08.00:

підтверджено збиття 88 ударних БПЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та в центрі країни;

128 безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків);

один ворожий БПЛА ще перебував у повітрі.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Дніпропетровщина та Донеччина.

Зокрема, у Києві було зафіксовано падіння уламків збитого ворожого безпілотника в Голосіївському районі, повідомляє прес-служба КМВА.

Зазначається, що внаслідок падіння уламків пошкоджено дах нежитлової будівлі.

Також виявлено пошкодження скління вікон квартири житлового будинку в Соломʼянському районі. В обох випадках обійшлося без без пожеж та потерпілих.