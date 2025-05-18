В Киевской области из-за атаки российских беспилотников погибла женщина

Рашисты в ночь на 18 мая атаковали Киевщину беспилотниками, фото: «Главком»

https://racurs.ua/n206383-v-kievskoy-oblasti-iz-za-ataki-rossiyskih-bespilotnikov-pogibla-jenschina.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 18 травня, здійснили чергову масовану атаку безпілотниками по Україні.

Внаслідок атаки на Київщині загинула жінка, ще трьох людей поранено. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник.

Унаслідок ворожої атаки в Обухівському районі від отриманих травм загинула 28-річна жінка, — зазначив він. — Поранено чоловіка 59 років, жінку 61 рік та дитину 4 років. Вони доставлені до лікарні. Вся необхідна медична допомога надається. Стан постраждалих середньої тяжкості.

Також внаслідок атаки сталося часткове руйнування приватного будинку. У багатоповерховому житловому будинку поруч пошкоджені вікна.

Крім того, у Фастівському районі сталася пожежа на території комбікормового заводу.