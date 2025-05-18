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Рашисты атаковали Киевщину в ночь на 18 мая, фото: ГСЧС

Последствия атаки российских беспилотников в Киевскую область показала ГСЧС (ФОТО, ВИДЕО)

18 мая 2025, 10:03
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 18 травня, здійснили чергову масовану атаку безпілотниками на Київщину.

В результаті одна людина загинула, ще трьох поранено. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що внаслідок атаки в Обухівському районі:

  • зруйновано житловий будинок;
  • загинула жінка 1997 року народження;
  • поранені троє людей (1966 і 1964 років народження та дитина 2019 року народження);
  • пошкоджено багатоповерхівку;
  • горіли гаражі.

У Фастівському районі:

  • зруйновано склад (500 кв. м) та господарчу будівлю;
  • виникла пожежа у медцентрі (5000 кв. м).

На місцях працюють 55 рятувальників та 17 од. техніки ДСНС. Інформація щодо загиблих та потерпілих уточнюється, — додали у відомстві.

Рашисти атакували Київщину в ніч на 18 травня, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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