Дания объявила о предоставлении 26-го пакета военной помощи Украине почти на 600 млн долларов

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Данія оголосила про надання 26-го пакету військової допомоги Україні. Зокрема, він передбачає підтримку авіації.

Про це йдеться в повідомленні на сайті данського уряду.

Зазначається, що загальна вартість пакета становить близько 562,8 мільйона євро (4,2 мільярда данських крон) у період 2025−2028 років. Фінансування здійснюється в межах Фонду для України, а також завдяки компенсаційним надходженням з Європейського фонду миру (EPF).

Частина коштів буде спрямована до чеської ініціативи зі спільної закупівлі боєприпасів, інша — на їх безпосередню передачу Україні.

Окрім того, Данія профінансує обладнання для українських Повітряних сил та розширення навчальної інфраструктури.

Пакет також призначений для допомоги у навчанні та оснащенні українських бригад в рамках Північно-Балтійської ініціативи.

На жаль, потреба України в допомозі та підтримці не зменшилася. Я щасливий і пишаюся тим, що ми знову можемо виділяти кошти на пожертви, які змінять ситуацію на полі бою як в короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Данія була непохитною прихильницею України з самого початку війни. Ми продовжимо робити це і в наступні роки, — каже міністр оборони Троельс Лунд Поульсен.

У повідомленні наголошується, що потреба України у масштабній військовій підтримці залишається актуальною на тлі триваючої російської агресії, а також зберігатиме своє значення і після можливого припинення вогню або укладення мирної угоди.

Нагадаємо, що цей пакет військової допомоги був анонсований ще 16-го травня.

Країна вже передала Збройним Силам України близько 20 самохідних артилерійських установок Caesar, частково профінансувала закупівлю 16 САУ Zuzana, а також неназваної кількості САУ M109A3, відновлених зі зберігання.

Данія також активно підтримує Повітряні сили ЗСУ — вона погодила передачу винищувачів F-16, переносних зенітно-ракетних комплексів Stinger, ракет до інших зенітних систем, а також іншого озброєння й спорядження.

Крім того, саме Данія першою розпочала пряме замовлення українських САУ «Богдана» з подальшою негайною передачею їх ЗСУ, започаткувавши так звану «данську модель» підтримки.