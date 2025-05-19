Тшасковский проходит во второй тур с Навроцким. Фото:

https://racurs.ua/n206411-vybory-prezidenta-polshi-stal-izvestnyy-pobeditel-pervogo-tura.html

Ракурс

Перший тур президентських виборів завершився у Польщі

За результатами підрахунку 99,7% голосів перемагає кандидат від «Громадянської коаліції» й мер Варшави Рафал Тшасковський, зая кого проголосували 31,2% виборців. А на другому місці опинився кандидат від «Права та справедливості» Кароль Навроцький, який набрав 29,6% голосів. Про це повідомило видання Rzeczpospolita.

Зазначається, що явка виборців у першому турі президентських виборів становила 66,8% — це найвищий показник із 1989 року. Вища явка була зафіксована лише у другому турі виборів у 1995 та 2020 роках.

Другий тур президентських виборів у Польщі відбудеться 1 червня.

Як відомо, чинний польський президент Анджей Дуда відбув на посаді два терміни поспіль, тож більше балотуватися більше не може.

Нагадаємо, у Румунії виборча комісія підрахувала 100% голосів. Переможцем виборів визнали центристського й проєвропейського кандидата, мера Бухареста Нікушора Дана, за якого проголосували 53,6% виборців. А за лідера націоналістичного «Альянсу за Союз румунів» Джорджа Сіміона голоси віддали 46,4% громадян

Джерело: Rzeczpospolita