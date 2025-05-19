У Румунії переміг Нікушор Дан. Фото:

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Ракурс

Вибери президента в Румунії завершилися — виборча комісія підрахувала 100% голосів.

Переможцем виборів визнали центристського й проєвропейського кандидата, мера Бухареста Нікушора Дана. За нього проголосували 53,6% виборців (понад 6,1 млн румунів). А за лідера націоналістичного «Альянсу за Союз румунів» Джорджа Сіміона голоси віддали 46,4% громадян (близько 5,3 млн виборців). Про це повідомило видання Digi24.

Зазначається, що на цих румунських президентських виборах явка була рекордною. На вибори прийшли 64,72% громадян, а це означає, що проголосували 11 млн 641 тис. 866 виборців. Загалом у виборчих списках значилися 17 млн 988 тис. 218 румунів

Це — ваша перемога. Це — перемога тисяч і тисяч людей, які проводили кампанію цими днями, які вірили, що Румунія може змінитися у правильному напрямку, — заявив після виборів Нікушор Дан й сказав прихильникам Сіміона, що вони «повинні будувати Румунію разом».

Президент України Володимир Зеленський вже привітав Нікушора Дана з перемогою на президентських виборах в Румунії. Глава держави наголосив, що для України важливо мати надійного партнера в особі Румунії, тож він висловив упевненість, що «саме так і буде».

Працюючи разом, ми можемо зміцнити і наші країни, і нашу Європу. Ми завжди з великою повагою будемо ставитися до Румунії та її народу, особливо зважаючи на підтримку, яку ми одержали в найважчий період нашої історії, — написав Зеленський на своїй сторінці в соцмережі X.

Нагадаємо, перші екзит-поли прогнозували перемогу проєвропейського Нікушора Дана над ультраправим Джордже Сіміоном на виборах президента Румунії.