Екзитполи у Румунії засвідчують перемогу центриста-мера Бухареста на виборах президента

https://racurs.ua/ua/n206406-ekzytpoly-u-rumuniyi-zasvidchuut-peremogu-centrysta-mera-buharesta-na-vyborah-prezydenta.html

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Перші екзит-поли прогнозують перемогу проєвропейського Нікушора Дана над ультраправим Джордже Сіміоном на виборах президента Румунії.

Екзит-пол від Avangarde: Нікушор Дан — 54,9%, Джордже Сіміон — 45,1%.

Екзит-пол CURS: Нікушор Дан — 54,1%, Джордже Сіміон — 45,9%.

Ці екзит-поли не враховують голосів діаспори, а це майже 1,6 млн громадян.

Зазначимо, що це лише дані екзитполів, а не офіційний підрахунок голосів.

Офіційні підсумки голосування будуть оголошені після обробки всіх бюлетенів.