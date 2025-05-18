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Экзитполы в Румынии свидетельствуют о победе центриста-мэра Бухареста на выборах президента

Экзитполы в Румынии свидетельствуют о победе центриста-мэра Бухареста на выборах президента

18 мая 2025, 21:15
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Перші екзит-поли прогнозують перемогу проєвропейського Нікушора Дана над ультраправим Джордже Сіміоном на виборах президента Румунії.

Екзит-пол від Avangarde: Нікушор Дан — 54,9%, Джордже Сіміон — 45,1%.

Екзит-пол CURS: Нікушор Дан — 54,1%, Джордже Сіміон — 45,9%.

Ці екзит-поли не враховують голосів діаспори, а це майже 1,6 млн громадян.

Зазначимо, що це лише дані екзитполів, а не офіційний підрахунок голосів.

Офіційні підсумки голосування будуть оголошені після обробки всіх бюлетенів.

Источник: Ракурс


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