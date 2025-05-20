Удар по маршрутке в Херсоне — пятеро раненых

https://racurs.ua/n206437-udar-po-marshrutke-v-hersone-pyatero-ranenyh.html

Ракурс

Десятеро постраждалих внаслідок ранкових обстрілів Херсона — розпочато кримінальне провадження.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 20 травня приблизно о 7.00 військові зс рф здійснили чергову атаку на мирне населення Херсона із застосуванням безпілотного літального апарата. Ворог уразив маршрутний автобус, у якому перебували пасажири — п’ятеро з них дістали поранення.

Починаючи з 8.30, окупаційні війська також вели артилерійський обстріл міста. Станом на 10:00 відомо ще про п’ятьох постраждалих. Більшість із них — люди похилого віку, які під час атаки перебували у власних помешканнях.

Прокурори спільно зі слідчими продовжують документувати воєнні злочини, скоєні військовослужбовцями збройних сил рф.