США не поддерживают пункт о дальнейшей поддержке Украины в заявлении G7. Фото:

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США не підтримують включення пункту про подальшу підтримку України в літню заяву «Великої сімки».

Також Сполучені Штами Америки не бажають називати у тексті заяви повномасштабне російське вторгнення в Україну «незаконним». Двоє посадовців, які беруть участь у підготовці до саміту G7 розповіли, що у погодженні спільної заяви виникли проблеми через позицію Вашингтона. Про це повідомило видання Politico з посиланням на джерела.

Зазначається, з 20 до 22 травня у канадському містечку Банфф триває зустріч міністрів фінансів і керівників центральних банків «Групи семи», де вони обмінюються думками та обговорюють поточні глобальні економічні й фінансові виклики.

А 51-й саміт G7 запланований на 15−17 червня у Канаді. На зустріч запросили й президента України Володимира Зеленського.

Як відомо, «Група семи» — це неформальний політичний форум, до складу якого входять Сполучені Штати Америки, Канада, Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Японія та Сполучені Штати. Також у зустрічах бере участь і Євросоюз, проте без права голосувати за проведення щорічних зборів

Нагадаємо, це вже не перший випадок, коли США блокують рішучі формулювання у заявах «Групи семи». У квітні адміністрація президента США Дональда Трампа заявила, що не підпише заяву про засудження атаки на Суми, оскільки «працює над збереженням простору для мирних переговорів».

Джерело: Politico