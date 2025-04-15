США заблокували заяву G7 про засудження атаки на Суми

https://racurs.ua/ua/n205601-ssha-zablokuvaly-zayavu-g7-pro-zasudjennya-ataky-na-sumy.html

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Адміністрація президента США Дональда Трампа повідомила союзників, що не підпише заяву про засудження атаки на Суми, оскільки «працює над збереженням простору для мирних переговорів».

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела. Мотивом є переговори з рф.

Канада, яка головує в G7, заявила, що без згоди США оприлюднити документ неможливо.

У чернетці йшлося, що напад на Суми демонструє намір росії продовжувати війну.

У Вербну неділю 13 квітня терористи випустили Сумами дві балістичні ракети малої дальності, одна з яких була з касетною бойовою частиною. Внаслідок звірячого теракту загинули 35 людей, 119 отримали поранення.