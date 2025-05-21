18 футбольных полей на минуту — темпы уничтожения тропических лесов достигли пика с 2002 года

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2024 року темпи знищення тропічних лісів досягли найвищого рівня з 2002 року. Згідно з новим дослідженням World Resources Institute (WRI) та Університету Меріленда, за рік було знищено 6,7 млн. гектарів лісу — це площа, порівнянна з Панамою. За підрахунками вчених, торік щохвилини зникав тропічний ліс розміром із 18 футбольних полів.

Такого масштабу знищення тропічних лісів ми не спостерігали за весь час ведення статистики, — заявила директор WRI Елізабет Голдман.

Основною причиною катастрофи стали пожежі — половина всього лісу згоріла. Найбільше постраждала Бразилія: країна втратила 2,8 млн. гектарів лісу, з них дві третини — через вогонь. Болівія, сусід Бразилії, посіла друге місце, потроївши рівень втрат порівняно з попереднім роком. Експерти зазначають, що пожежі найчастіше влаштовують навмисно — для розчищення територій під соєві поля та пасовища.

Наслідки для клімату приголомшливі: лісові пожежі вивільнили 3,1 мільярда тонн CO₂ — це більше, ніж вся енергетика Індії за рік викидає. Лише в Індонезії та Малайзії намітилися невеликі покращення у захисті лісів.

Питання збереження лісів стане ключовим на кліматичному саміті ООН COP30, який відбудеться у листопаді цього року у Бразилії.