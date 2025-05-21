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Это были профессиональные киллеры – все, что известно об убийстве Портнова
Это были профессиональные киллеры — что известно об убийстве Портноваhttps://racurs.ua/n206473-eto-byli-professionalnye-killery-chto-izvestno-ob-ubiystve-portnova.htmlРакурс
У МВС Іспанії повдіомили, що вбивство екс-заступника Адміністрації президента України Андрія Портнова сталося в місті Посуело-де-Аларкон. Близько 9.15 ранку правоохоронцям повідомили про людину з вогнепальним пораненням.
У Портнова стріляли декілька разів, коли він збирався сісти в автомобіль.
Кілька людей вистрілили йому в спину і в голову, а потім зникли з місця події в лісосмузі.
Інцидент стався біля воріт Американської школи у заможному районі на околиці Мадрида, коли Портнов відвозив дітей до навчального закладу.
Потерпілий мав поранення, несумісні з життям, спричинені щонайменше трьома пострілами, — сказала речниця екстреної медичної допомоги Мадрида.
Енкарна Фернандес заявила, що до служб реагування зателефонував громадянин, який проходив повз і побачив чоловіка, що лежав на землі без свідомості.
Очевидці розповіли про ймовірного кілера, який стріляв у Портнова. Поблизу також бачили чоловіків на мотоциклі — ймовірно, спільників.
За даними іспанських ЗМІ Портнова вбили професійні кілери. Нападників було двоє або троє, було п’ять пострілів, що призвели до поранень у груди, шию та голову портнова, останнє з яких стало смертельним. Поліція шукає злочинців, розглядаючи мотиви боргів або політичних причин.
Що відомо про Портнова
Він був першим заступником глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича.
Одразу після Євромайдану виїхав з України. У 2014—2015 роках перебував під санкціями Європейського Союзу.
Жив у росії, потім переїхав до Відня (Австрія), займався адвокатською діяльністю.
У 2018 році Портнов керував проросійським телеканалом NewsOne.
19 травня 2019 року повернувся в Україну. 15 січня 2020 року Печерський суд Києва ухвалив рішення, яким визнав, що Андрій Портнов проживав останні 5 років на території України.
Проти Портнова було заведено низку кримінальних справ, багато з яких він виграв у суді. 2018 року слідчі України почали розслідування причетності Портнова до анексії Криму, СБУ відкрило справу за статтею «Державна зрада», яка була закрита 15 серпня 2019 року.
З 2021 року знаходиться під візовими та фінансовими санкціями США у зв’язку з причетністю до масштабної корупції в Україні.
У березні 2022 року журналісти «Схем» випускали про нього розслідування і згодом повідомили, що він виїхав з України 3 червня 2022 року. Портнов неодноразово позивався проти українських журналістів, які про нього писали.
Які шкідливі для України наративи він поширював
- виступав проти Євромайдану;
- після Революції гідності втік спочатку до Росії, потім до Австрії;
- погрожував журналістам, зокрема «Схемам», слідчим по справах Майдану, та народному депутату 8 скликання Ігорю Луценку;
- в 2018 році керував проросійським телеканалом NewsOne;
- у 2019 році повернувся до України, декларуючи намір переслідувати Петра Порошенка;
З грудня 2021 року перебував під санкціями США через вплив на суди.
Які шкідливі наративи поширював:
- називав Революцію гідності «масовими заворушеннями», які нібито призвели до «вбивств, мародерства, розкрадань і бідності»;
- просував антизахідні наративи та саботував проєвропейські реформи;
- виступав за звільнення від відповідальності силовиків «Беркуту», причетних до злочинів під час Майдану.