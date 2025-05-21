Это были профессиональные киллеры – все, что известно об убийстве Портнова

https://racurs.ua/n206473-eto-byli-professionalnye-killery-chto-izvestno-ob-ubiystve-portnova.html

Ракурс

У МВС Іспанії повдіомили, що вбивство екс-заступника Адміністрації президента України Андрія Портнова сталося в місті Посуело-де-Аларкон. Близько 9.15 ранку правоохоронцям повідомили про людину з вогнепальним пораненням.

У Портнова стріляли декілька разів, коли він збирався сісти в автомобіль.

Кілька людей вистрілили йому в спину і в голову, а потім зникли з місця події в лісосмузі.

Інцидент стався біля воріт Американської школи у заможному районі на околиці Мадрида, коли Портнов відвозив дітей до навчального закладу.

Потерпілий мав поранення, несумісні з життям, спричинені щонайменше трьома пострілами, — сказала речниця екстреної медичної допомоги Мадрида.

Енкарна Фернандес заявила, що до служб реагування зателефонував громадянин, який проходив повз і побачив чоловіка, що лежав на землі без свідомості.

Очевидці розповіли про ймовірного кілера, який стріляв у Портнова. Поблизу також бачили чоловіків на мотоциклі — ймовірно, спільників.

За даними іспанських ЗМІ Портнова вбили професійні кілери. Нападників було двоє або троє, було п’ять пострілів, що призвели до поранень у груди, шию та голову портнова, останнє з яких стало смертельним. Поліція шукає злочинців, розглядаючи мотиви боргів або політичних причин.

Що відомо про Портнова

Він був першим заступником глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича.

Одразу після Євромайдану виїхав з України. У 2014—2015 роках перебував під санкціями Європейського Союзу.

Жив у росії, потім переїхав до Відня (Австрія), займався адвокатською діяльністю.

У 2018 році Портнов керував проросійським телеканалом NewsOne.

19 травня 2019 року повернувся в Україну. 15 січня 2020 року Печерський суд Києва ухвалив рішення, яким визнав, що Андрій Портнов проживав останні 5 років на території України.

Проти Портнова було заведено низку кримінальних справ, багато з яких він виграв у суді. 2018 року слідчі України почали розслідування причетності Портнова до анексії Криму, СБУ відкрило справу за статтею «Державна зрада», яка була закрита 15 серпня 2019 року.

З 2021 року знаходиться під візовими та фінансовими санкціями США у зв’язку з причетністю до масштабної корупції в Україні.

У березні 2022 року журналісти «Схем» випускали про нього розслідування і згодом повідомили, що він виїхав з України 3 червня 2022 року. Портнов неодноразово позивався проти українських журналістів, які про нього писали.

Які шкідливі для України наративи він поширював

виступав проти Євромайдану;

після Революції гідності втік спочатку до Росії, потім до Австрії;

погрожував журналістам, зокрема «Схемам», слідчим по справах Майдану, та народному депутату 8 скликання Ігорю Луценку;

в 2018 році керував проросійським телеканалом NewsOne;

у 2019 році повернувся до України, декларуючи намір переслідувати Петра Порошенка;

З грудня 2021 року перебував під санкціями США через вплив на суди.

Які шкідливі наративи поширював: