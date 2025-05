Военнослужащий ТЦК в Харькове получил подозрение за удар учителя истории во время проверки документов на улице

Правоохоронці повідомили про підозру військовослужбовцю Харківського ТЦК та СП, який під час перевірки документів на вулиці вдарив чоловіка — місцевого вчителя історії.

Правоохоронці розповіли, що під час моніторингу соціальних мереж 11 травня виявили відеозапис, на якому чоловіки у військовій формі застосували фізичну силу до громадянина під час перевірки документів.

Згодом було встановлено, що інцидент стався у Харкові під час роботи мобільної групи з оповіщення військовозобов’язаних.

Постраждалий, який виявився місцевим вчителем історії, звернувся до поліції із заявою про вчинення злочину, після чого правоохоронці почали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство.

Kharkiv. Why do military commissars try to beat and humiliate their victims before kidnapping them? pic.twitter.com/vrVN8gabvJ