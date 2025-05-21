Військовослужбовець ТЦК у Харкові отримав підозру за удар вчителя історії під час перевірки документів на вулиці

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Правоохоронці повідомили про підозру військовослужбовцю Харківського ТЦК та СП, який під час перевірки документів на вулиці вдарив чоловіка — місцевого вчителя історії.

Правоохоронці розповіли, що під час моніторингу соціальних мереж 11 травня виявили відеозапис, на якому чоловіки у військовій формі застосували фізичну силу до громадянина під час перевірки документів.

Згодом було встановлено, що інцидент стався у Харкові під час роботи мобільної групи з оповіщення військовозобов’язаних.

Під час спілкування з місцевим мешканцем між ним та одним із працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки виник словесний конфлікт, у ході якого військовослужбовець вдарив чоловіка, — йдеться у повідомленні поліції.

Постраждалий, який виявився місцевим вчителем історії, звернувся до поліції із заявою про вчинення злочину, після чого правоохоронці почали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство.

Kharkiv. Why do military commissars try to beat and humiliate their victims before kidnapping them? pic.twitter.com/vrVN8gabvJ — ��������������� ��=�� (@in32346574) May 11, 2025

Військовому Харківського ТЦК та СП повідомили про підозру. Йому загрожує до 5 років обмеження волі.

11 травня у соцмережах з’явилося відео з Харкова, на якому зафіксовано перевірку документів у чоловіка біля автомату з продажу води. Один із людей у формі двічі вдарив чоловіка у живіт. Також із відео зрозуміло, що чоловік не провокував співробітників ТЦК та не чинив опору навіть після завданих йому ударів.