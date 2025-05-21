Підпал будинку премʼєра Британії: третім підозрюваним виявився українець

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Третім підозрюваним у підпалі будинку премʼєра Британії Кіра Стармера виявився українець.

Про це пише The Times. Ідеться про 34-річного Петра Починка, якого затримали 19 травня в районі Челсі та вже взяли під варту. Першим у цій справі затримали 21-річного українця Романа Лавриновича. Потім — ще одного чоловіка.

Times пише, що це 26-річний громадянин Румунії, який народився в Україні, його звати Станіслав Карпюк. Суддя відмовив йому в заставі — чоловіка залишили під вартою.

Карпюку закидають змову з Лавриновичем заради підпалу, щоб створити загрози життю. Обидва мають знову постати перед судом 6 червня.

Слідство вважає їх причетними до низки підпалів обʼєктів, пов’язаних з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Слідство вважає, що в період з 8 до 12 травня підозрювані підпалили три об'єкти власності. Стармер назвав подію «нападом на демократію».