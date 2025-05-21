Порошенку готують підозру у держзраді — слідство вважає, що він готував "Харківські угоди"

https://racurs.ua/ua/n206470-poroshenku-gotuut-pidozru-u-derjzradi-slidstvo-vvajaie-scho-vin-gotuvav-harkivski-ugody.html

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Народному депутату Петру Порошенку готують підозру у держзраді — слідство вважає, що він готував «Харківські угоди».

Про це стверджують джерела «УП».

Слідство вважає, що Порошенко, перебуваючи на посаді міністра закордонних справ у останні тижні своєї каденції, був причетний до підготовки тексту «Харківських угод» — документа, який дозволив Чорноморському флоту рф залишитися в Криму до 2042 року.

В оточенні лідера «Європейської солідарності» звинувачення вважають політично вмотивованими та «абсурдними», і наголошують, що в той час він вже не обіймав посаду очільника МЗС.

Документи підписали 21 квітня 2010 року, Порошенко був звільнений 11 березня того ж року.

Журналісти зауважують, що у рамках цього провадження вже відбулися обшуки у дипломата Костянтина Єлісєєва — тодішнього заступника міністра закордонних справ і радника Порошенка з міжнародних питань.

А МЗС та інші відомства вже отримують запити на виїмку документів, пов’язаних із «Харківськими угодами».

Ще 2021 року ZN.UA опублікувало список причетних до підготовки і підписання документів.

Безпосередню участь в процесі підготовки документів брав тодішній заступник міністра закордонних справ Руслан Демченко.

Доклали руку до підготовки «Харківських угод» й: