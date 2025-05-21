Ракурсhttps://racurs.ua/
Порошенко готовят подозрение в госизмене — следствие считает, что он готовил "Харьковские соглашения"
Порошенко готовят подозрение в госизмене — следствие считает, что он готовил «Харьковские соглашения»https://racurs.ua/n206470-poroshenko-gotovyat-podozrenie-v-gosizmene-sledstvie-schitaet-chto-on-gotovil-harkovskie.htmlРакурс
Народному депутату Петру Порошенку готують підозру у держзраді — слідство вважає, що він готував «Харківські угоди».
Про це стверджують джерела «УП».
Слідство вважає, що Порошенко, перебуваючи на посаді міністра закордонних справ у останні тижні своєї каденції, був причетний до підготовки тексту «Харківських угод» — документа, який дозволив Чорноморському флоту рф залишитися в Криму до 2042 року.
В оточенні лідера «Європейської солідарності» звинувачення вважають політично вмотивованими та «абсурдними», і наголошують, що в той час він вже не обіймав посаду очільника МЗС.
Документи підписали 21 квітня 2010 року, Порошенко був звільнений 11 березня того ж року.
Журналісти зауважують, що у рамках цього провадження вже відбулися обшуки у дипломата Костянтина Єлісєєва — тодішнього заступника міністра закордонних справ і радника Порошенка з міжнародних питань.
А МЗС та інші відомства вже отримують запити на виїмку документів, пов’язаних із «Харківськими угодами».
Ще 2021 року ZN.UA опублікувало список причетних до підготовки і підписання документів.
Безпосередню участь в процесі підготовки документів брав тодішній заступник міністра закордонних справ Руслан Демченко.
Доклали руку до підготовки «Харківських угод» й:
- Очільник МЗС Костянтин Грищенко;
- Міністр юстиції Олександр Лавринович;
- Міністр фінансів Федір Ярошенко;
- Міністр економіки Василь Цушко;
- Міністр палива та енергетики Юрій Бойко;
- Міністр оборони Михайло Єжель;
- Міністр транспорту і зв’язку Костянтин Єфименко;
- Голова СБУ Валерій Хорошковський;
- Голова Державної митної служби Ігор Калетник;
- Голова ДПСУ Микола Литвин.