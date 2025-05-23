Администрация Трампа лишила Гарварда права зачислять иностранных студентов

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Адміністрація Трампа припиняє дію сертифікації Гарвардського університету, яка дозволяла йому зараховувати іноземних студентів.

Це черговий крок у посиленні тиску на заклад, щоби той узгодив свою політику з вимогами адміністрації, пише Politico.

Міністр внутрішньої безпеки Крісті Ноем повідомила Гарварду, що після тривалого запиту на надання документів, із яким, за словами Ноем, університет не погодився, сертифікацію за Програмою для студентів та учасників обміну (SEVP) скасовано.

Саме ця сертифікація дозволяє навчальним закладам приймати іноземних студентів.

Наша адміністрація вимагає відповідальності від Гарварду за заохочення насильства, антисемітизму та співпрацю з Комуністичною партією Китаю у кампусі. Гарвард мав достатньо можливостей зробити правильний вибір. Він відмовився, — написала Ноем у заяві на X.

Тепер тисячі іноземних студентів і науковців опинилися в підвішеному стані, оскільки, за словами Ноем, вони повинні перевестися до інших навчальних закладів, аби зберегти чинність своїх віз, адже Гарвард втратив право приймати осіб із неімміграційним статусом F або J у 2025−2026 навчальному році.

Іноземні студенти складають близько 27% усіх студентів Гарварду — восени 2024 року їх було понад 6 700.

Речник Гарварду назвав рішення адміністрації незаконним і наголосив, що університет налаштований зберегти можливість приймати іноземних студентів та дослідників.

Ми працюємо над тим, аби оперативно надати підтримку й роз’яснення членам нашої спільноти. Цей акт помсти загрожує серйозною шкодою не лише Гарварду, а й усьому нашому суспільству, й підриває освітню та дослідницьку місію університету, — йдеться у заяві.

Ця заборона стала ескалацією атак адміністрації Трампа на Гарвард і загалом на систему вищої освіти у США. Вони включають розслідування та масове відкликання віз студентів, яких підозрюють у «підтримці ХАМАС».

Нехай це буде попередженням для всіх університетів і навчальних закладів по всій країні, — додала Ноем у X, натякаючи, що сертифікації можуть бути позбавлені й інші університети, які адміністрація вважає такими, що «не виконують вимоги».

Робоча група адміністрації с питань антисемітизму раніше висунула Гарварду довгий перелік вимог, які той відхилив — це спричинило конфлікт, у результаті якого університет втратив мільярди доларів.

Білий дім чинить тиск, вимагаючи ліквідувати політику «різноманіття, справедливості та інклюзії» в наймі працівників і вступі, а також жорстко реагувати на студентські протести.

У квітні адміністрація Трампа відкликала понад 2,65 мільярда доларів федерального фінансування Гарварду.

Президент також пригрозив позбавити університет податкових пільг, а Міністерство освіти розпочало розслідування щодо його іноземного фінансування. Гарвард наразі судиться з урядом, оскаржуючи рішення про припинення фінансування.

Гарвард подав до суду через рішення адміністрації Трампа скасувати акредитацію за федеральною студентською візовою програмою. Це унеможливлює набір іноземних студентів і ставить під загрозу перебування вже зарахованих, пише Bloomberg.

Серед іноземних студентів, які можуть втратити право на навчання у Гарварді через рішення адміністрації Трампа, — до двох десятків українських студентів. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного у Вашингтоні.

Зі слів студентів, новини про вимоги від Департаменту внутрішньої безпеки вони дізналися із медіа — від адміністрації Гарварду жодних роз’яснень наразі не було.