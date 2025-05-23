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Ястреб в руках защитников неба - Воздушные силы показали работу системы Hawk
Ястреб в руках защитников неба — Воздушные силы показали работу системы Hawkhttps://racurs.ua/n206521-yastreb-v-rukah-zaschitnikov-neba-vozdushnye-sily-pokazali-rabotu-sistemy-hawk.htmlРакурс
Прес-служба повітряного командування «Захід» Повітряних сил України опублікувала відео роботи американського ЗРК середньої дальності MIM-23 Hawk.
Комплекс, попри свій вік, виявився ефективним засобом боротьби з російськими крилатими ракетами та дронами.
Під час масованого комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури в зоні відповідальності командування розрахунки виконали чотири бойові пуски — все із прямими влучаннями.
Один із пускових розрахунків знищив три цілі, які нанесені у вигляді символічних міток на корпус установки, а ще одну ракету збив інший розрахунок на віддаленій позиції.
Командир підрозділу зазначає, що Hawk зарекомендував себе як надійна та проста в експлуатації система.