Ястреб в руках защитников неба - Воздушные силы показали работу системы Hawk

https://racurs.ua/n206521-yastreb-v-rukah-zaschitnikov-neba-vozdushnye-sily-pokazali-rabotu-sistemy-hawk.html

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Прес-служба повітряного командування «Захід» Повітряних сил України опублікувала відео роботи американського ЗРК середньої дальності MIM-23 Hawk.

Комплекс, попри свій вік, виявився ефективним засобом боротьби з російськими крилатими ракетами та дронами.

Під час масованого комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури в зоні відповідальності командування розрахунки виконали чотири бойові пуски — все із прямими влучаннями.

Один із пускових розрахунків знищив три цілі, які нанесені у вигляді символічних міток на корпус установки, а ще одну ракету збив інший розрахунок на віддаленій позиції.

Командир підрозділу зазначає, що Hawk зарекомендував себе як надійна та проста в експлуатації система.