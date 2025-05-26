Пробуждение обороны Европы требует второго двигателя

https://racurs.ua/n206587-probujdenie-oborony-evropy-trebuet-vtorogo-dvigatelya.html

Ракурс

Нова схема оборонного кредитування ЄС є проривним моментом, але її має супроводжувати фінансовий підрозділ для підтримки промислового потенціалу.

Про це написав у Politico Роб Мюррей — колишній керівник відділу інновацій у НАТО та генеральний директор Групи розвитку Банку оборони, безпеки та стійкості (DSR).

Довгоочікуване пробудження оборони Європи нарешті настало, стверджує Мюррей.

Зі створенням програми «Дія безпеки для Європи» (SAFE) — нової програми ЄС «позики за зброю» на суму 150 мільярдів євро — Брюссель здійснив те, що було немислимим ще п’ять років тому: спільний випуск облігацій для фінансування закупівель зброї зі значною фіскальною гнучкістю для країн-членів.

Це проривний момент. Але якщо SAFE має забезпечити тривалу безпеку, йому потрібен другий фінансовий механізм — такий, що підтримує не лише закупівлі, а й промислові потужності — спеціалізований багатосторонній Банк оборони, безпеки та стійкості (DSR), — пише Мюррей.

SAFE справедливо вважається історичною віхою. Вперше інституції ЄС колективно залучатимуть капітал від імені всіх 27 країн-членів для фінансування спільних закупівель високоякісних оборонних можливостей — від артилерійських снарядів та систем протиповітряної оборони до кіберінструментів. Контракти повинні бути поставлені на закупівлю щонайменше на 65% своєї вартості в межах ЄС або його близьких партнерів, таких як Україна та Швейцарія. Велика Британія, США та Туреччина матимуть право на решту частки, за умови формалізації безпекових пактів з Брюсселем.

Для блоку, який не зміг домовитися про скромний фонд у розмірі 5 мільярдів євро у 2019 році, це являє собою разючу зміну як у мисленні, так і в методах.

Також передбачено короткостроковий фіскальний бонус. Брюссель дозволить урядам порушувати Пакт стабільності та зростання на величину до 1,5% ВВП до 2028 року, щоб забезпечити витрати, пов’язані з SAFE, — цей крок послабить тиск на столиці, де запозичення та субсидії, пов’язані з енергетикою, під час пандемії вже створили навантаження на державні фінанси.

Однак, попри весь свій масштаб та символізм, SAFE є, по суті, механізмом попиту: оскільки програма структурована як суверенний борг, вона повинна закрити нові зобов’язання до 2030 року та не може повторно використовувати виплати. Крім того, її кошти надходять лише урядам, а не безпосередньо фірмам, що робить постачальників другого та третього рівнів — компанії, які фактично виробляють комплекти — залежними від обережних комерційних банків, які надають їм доступ до готівки.

Європа вже знає, чим це закінчиться: у 2023 році зростаючий попит на боєприпаси зіткнувся із замороженням кредитного середовища та спричинив критичний дефіцит поставок. SAFE, попри всі свої сильні сторони, не є промисловою стратегією.

Але банк DSR забезпечив би відсутню частину.

За підтримки зростаючого політичного імпульсу як у Брюсселі, так і в Лондоні, така установа наслідуватиме модель багатосторонніх банків розвитку, але з виключним мандатом на оборону, безпеку та стійкість. Вона фінансуватиметься за рахунок сплаченого та викликаного капіталу від її акціонерів (суверенних держав) і матиме право випускати облігації з рейтингом AAA. Ці кошти потім підтримуватимуть пряме кредитування урядів та фірм, а також пропонуватимуть комерційним банкам гарантії для забезпечення фінансування постачальників, інвестицій у інфраструктуру та експортних угод.

Найголовніше, що ці активи можуть залишатися в національних бюджетах або на балансі банку — важлива фіскальна гнучкість, оскільки країни прагнуть розширити витрати на оборону, не збільшуючи офіційний дефіцит.

Більше того, оскільки багатосторонні банки зазвичай використовують свій капітал у два-три рази, початкова капіталізація у розмірі 25 мільярдів євро може розблокувати кредитний потенціал у розмірі від 75 до 100 мільярдів євро — і це лише початок. Завдяки ширшій участі та масштабуванню з часом банк може суттєво зрости, створивши таку терплячу капітальну базу, якої європейський оборонний сектор не мав протягом десятиліть.

Замість конкуренції, SAFE та DSR Bank діятимуть у тандемі, підсилюючи один одного для зміцнення оборонно-промислової бази Європи. SAFE створить об'єднаний попит та взаємний фіскальний ризик, тоді як DSR Bank забезпечить сумісність промислових поставок, особливо під час майбутніх спадів, коли державні замовлення можуть скоротитися, але оборонна готовність має залишатися високою.