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Ракурс
россия, вероятно, строит новую линию электропередач для перезапуска оккупированной ЗАЭС

россия, вероятно, строит новую линию электропередач для перезапуска оккупированной ЗАЭС

27 мая 2025, 22:29
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росія, ймовірно, будує нову лінію електропередач для перезапуску окупованої ЗАЕС.

Про це повідомили у Greenpeace Ukraine. Посилаючись на супутникові фото, активісти вважають, що будівництво триває на окупованій території, на захід від Бердянська та на північний захід від Маріуполя.

Нові зображення від Greenpeace свідчать, що з 11 по 22 травня 2025 року було зведено 15 опор та понад 5 км лінії електропередач від східної частини Тополиного, що на північ від Маріуполя.

Ймовірно, що до кінця травня триватиме будівництво через Кальчицьке водосховище, — йдеться у заяві організації.

Український підрозділ Greenpeace зазначає, що попереджав про небезпеку перезапуску росією ЗАЕС з січня 2024 року. Організація також «розслідує роль МАГАТЕ, яка може сприяти незаконним діям «Росатому».

Знімки із супутника свідчать про план росії щодо перезапуску захопленої Запорізької АЕС — рф будує лінії електропередач на окупованій території України, щоб підключити атомну станцію до своєї енергосистеми пише The New York Times.

Це чітке свідчення наміру Москви перезапустити й експлуатувати автономний об'єкт, незважаючи на ризики та заклики вирішити питання статусу станції в рамках мирних переговорів.

З огляду на місце і напрямок робіт, Greenpeace заявив, що мета проєкту полягала в підключенні нових ліній електропередач до великої підстанції неподалік від Маріуполя. Ця підстанція була з'єднана із Запорізькою атомною електростанцією, розташованою приблизно за 225 км на захід.

План путіна з перезапуску Запорізької атомної електростанції залежить від забезпечення нових ліній електропередачі — це перший фізичний доказ цих планів, — сказав фахівець з ядерної енергетики Greenpeace Україна Шон Берні.

Наразі точні плани росіян щодо ЗАЕС залишаються незрозумілими: чи прагнуть вони експлуатувати станцію в повоєнній Україні, чи робити це під час бойових дій.

МАГАТЕ та Міністерство енергетики України наразі не коментували заяву організації.

Источник: Ракурс


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