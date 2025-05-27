В Ровно родился ребенок, зачатие которого произошло уже после гибели отца-военного

https://racurs.ua/n206628-v-rovno-rodilsya-rebenok-zachatie-kotorogo-proizoshlo-uje-posle-gibeli-otca-voennogo.html

Ракурс

У Рівному народилася дитина, зачаття якої відбулося вже після загибелі батька-військового

Матір хлопчика змогла завагітніти завдяки екстракорпоральному заплідненню.

Як розповіли у Рівненському перинатальному центрі, таке сталося вперше в історії їхнього медзакладу.

Наталя Гордійчук — дружина загиблого військового Юрія — розповіла, що вони йшли до цієї вагітності понад рік. Ще за життя, через проблеми з репродуктивним здоров’ям, чоловік здав біоматеріал на зберігання.

Невдовзі він поїхав на Донеччину, де загинув 21 травня 2024 року. Син загиблого героя, також Юрій, з’явився на світ через рік після загибелі батька — 20 травня 2025 року.