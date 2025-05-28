Россияне применили баллистику и дроны, есть попадания на восьми локациях

https://racurs.ua/n206633-rossiyane-primenili-ballistiku-i-drony-est-popadaniya-na-vosmi-lokaciyah.html

Ракурс

У ніч на 28 травня (із 20.00 27 травня) противник застосував 5 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23, керовану авіаційну ракету Х-59/69 із Курської, Воронезької областей — рф. та з ТОТ Криму, також атакував 88-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — рф.

Повітряний напад відбивали, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 9.00 28 травня протиповітряною обороною знешкоджено 71 ворожий БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та півдні країни. 34 — збито вогневими засобами ураження, 37 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 8 локаціях.